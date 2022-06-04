حبس طالب دهس 3 أطفال بسيارة والده فى التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس طالب في واقعة اتهامه بدهس 3 أطفال أشقاء بسيارة والده بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها 3 أطفال "أشقاء" "مصابين بسحجات وكسور متفرقة وذلك على إثر تعرضهم لحادث سير.

وتم التقابل مع والدتهم، مقيمة بذات العنوان وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها أعلى الرصيف بأحد الشوارع وبصحبتها أنجالها في الوجهة لمحل سكنهم فوجئت بسيارة مجهولة "لم تتمكن من التقاط أرقامها" قامت بالاصطدام بهم ولاذ قائدها بالفرار، مما نتج عنه إصابة أبنائها على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة خط سير هروب السيارة مرتكبة الواقعة أمكن تحديدها، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، كما أكدت التحريات أن السيارة المشار إليها كانت حيازة نجله طالب، ومقيم بذات العنوان وقت وقوع الحادث وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترف الأخير بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة لعدم حمله رخصة قيادة وخشية ضبطه ومسائلته قانونيًا.