السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب سقط من نافذة الطابق الثالث بـ 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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سقط شاب من نافذة الطابق الثالث، في عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه اختل توازنه وسقط مصابًا بكسور.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من نافذة عقار بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وبإجراء التحريات تبيَّن أن المصاب شاب اختل توازنه وسقط من نافذة شقته، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة بأنحاء جسده، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

6 أكتوبر أمن الجيزة الحادث غرفة النجدة

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