السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ والبط فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022

أسعار الدجاج
أسعار الدجاج
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يهتم جميع المصريون بمتابعة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022 هل هي في انخفاض أم ارتفاع، كذلك يتابعون أسعار البيض: (أسعار البيض الأحمر، أسعار البيض الأبيض، أسعار البيض البلدي).

كما يهتم المصريون بمتابعة أسعار البط والرومي والسمان وفقا لتحديثات أسعار بورصة الدواجن الرئيسية في مصر وبورصة الدواجن العمومية اليوم السبت 4 يونيو 2022.

 

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022

 

تضم بورصة الدواجن الرئيسية سعر الفراخ اليوم السبت 4 يونيو 2022 كتاكيت وسعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي)، ولا يقتصر التقرير على هذا فقط؛ بل يوضح أيضاً سعر الكتاكيت أو الفراخ الصغيرة من (البط – الرومي – السمان) أي يشمل جميع أسعار الدواجن اليوم.

النوعالوزناقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو32 جنيه33 جنيه
لحم الفراخ الساسوكيلو36 جنيه37 جنيه
لحم الفراخ البلديكيلو35 جنيه36 جنيه
لحم امهات أبيضكيلو27 جنيه28 جنيه

 

أسعار البط في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022

تضم أسعار البط اليوم السبت 4 يونيو 2022 عدة أنواع مختلفة من البط حسب احتياجكم، حيث نوفر لكم: سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوعالعمراقل سعراعلى سعر
لحم بط فرنساوييوم24 جنيه24.50 جنيه
لحم بط مسكوفييوم47 جنيه47.25 جنيه
لحم بط مولارديوم31 جنيه32.50 جنيه

 

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سعر الذهب اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 وفقًا لآخر تحديث

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 7.25 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 5.50 إلى 5.75 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 3 إلى 3.25 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 51 إلى 52.50 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 47 إلى 48.5 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 49 إلى 51 جنيها.

بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الفراخ اسعار البط أسعار البيض الاحمر أسعار البيض الأبيض أسعار البيض البلدى اسعار الكتاكيت اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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