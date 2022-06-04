أسعار الفراخ والبط فى بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022

يهتم جميع المصريون بمتابعة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022 هل هي في انخفاض أم ارتفاع، كذلك يتابعون أسعار البيض: (أسعار البيض الأحمر، أسعار البيض الأبيض، أسعار البيض البلدي).

كما يهتم المصريون بمتابعة أسعار البط والرومي والسمان وفقا لتحديثات أسعار بورصة الدواجن الرئيسية في مصر وبورصة الدواجن العمومية اليوم السبت 4 يونيو 2022.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022

تضم بورصة الدواجن الرئيسية سعر الفراخ اليوم السبت 4 يونيو 2022 كتاكيت وسعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي)، ولا يقتصر التقرير على هذا فقط؛ بل يوضح أيضاً سعر الكتاكيت أو الفراخ الصغيرة من (البط – الرومي – السمان) أي يشمل جميع أسعار الدواجن اليوم.

النوع الوزن اقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 32 جنيه 33 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 36 جنيه 37 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيه 36 جنيه لحم امهات أبيض كيلو 27 جنيه 28 جنيه

أسعار البط في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 4 يونيو 2022

تضم أسعار البط اليوم السبت 4 يونيو 2022 عدة أنواع مختلفة من البط حسب احتياجكم، حيث نوفر لكم: سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع العمر اقل سعر اعلى سعر لحم بط فرنساوي يوم 24 جنيه 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي يوم 47 جنيه 47.25 جنيه لحم بط مولارد يوم 31 جنيه 32.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 7.25 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 5.50 إلى 5.75 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 51 إلى 52.50 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 47 إلى 48.5 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 49 إلى 51 جنيها.