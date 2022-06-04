خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر لتحديث بطاقات التموين

يستمر موقع دعم مصر في استقبال طلبات تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر الرقمي للاشخاص الذين وصلتهم رسالة تفيد بقيامهم تسجيل رقم الهاتف المحمول عبر موقع وزارة التموين الرسمي.

ويسارع المواطنين في الدخول على موقع دعم مصر الرقمي، و تسجيل رقم الموبايل عبر موقع وزارة التموين الرسمي، قبل انتهاء المدة المحددة التي تنتهي في 30 يونيو 2022.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 وتسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر

1- في بداية: فتح متصفح جوجل العالمي.

2- ثم الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

3- وبعدها اختيار خدمة تسجيل رقم الموبايل.

4- ثم كتابة رقم بطاقة التموين 2022 المكون من 12 رقمًا موجود على البطاقة التموينية وكوبونات صرف الخبز.

5- ثم تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

فئات يتم إيقاف بطاقة التموين 2022 لديهم.. هل تنطبق عليك الشروط؟

1- الشخص الذي يتقاضي راتب حكومي مرتفع يزيد عن 9600 تسع آلاف وستمائة جنيه مصري فقط لاغير ولديهم بطاقة مسجلة باسمهم، فسيتم إيقاف البطاقة وكل أفرادها.

2- الشخص الذي يتقاضي راتب حكومي أكثر من 9600 تسع الاف وستمائة جنية مصري فقط لاغير وموجود على بطاقات تموين كفرد عادي وليس رب أسرة سيتم إيقافه بمفرده.

3- الشخص الذي يمتلك سيارة ملاكي موديل حديث من 2015 وحتى 2022 ولديه بطاقة تموين باسمه، سيتم إيقاف صرف السلع لكل أفراد الأسرة مع استمرار صرف الخبز.

4- الشخص الذي يملك سيارة حديثة ومسجل على إحدى البطاقات كفرد عادي وليس رب أسرة سيتم إيقافه بمفرده مع استمرار صرف السلع والخبز لباقي أفراد البطاقة.

توفير السلع التموينية لمدة 6 أشهر على الأقل

من جهة أخرى، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن جميع السلع متوفرة في الأسواق والمعارض ولا يوجد نقص بها، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع متوفر ويكفي لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأضاف عبدالمنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أكد على جميع التجار بأن يكون سعر الأرز 13 جنيهًا للكيلو.

وأوضح أن كل السلع متاحة وبكميات وفيرة وبأسعار مناسبة، والدولة توفر السلع في المعارض بتخفيضات تصل إلى 30% في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وتابع أن الدولة حريصة على تعويض ودعم المزارعين خلال موسم حصاد القمح، والذي انطلق في أبريل الماضي ويستمر حتى أغسطس القادم.

وأردف، هناك خطة للحوم سيتم عرضها قريبًا على وزير التموين وتعرض في مؤتمر صحفي، وذلك لعرض الكميات المتوفرة خلال الفترة المقبلة.