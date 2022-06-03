ندوة «مفهوم النص الأدبي المسرحي» ببيت ثقافة الفشن في بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة بني سويف برئاسة محمد كمال بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

حيث عقد بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية حول "النص الأدبي المسرحي" شارك فيها الشعراء أحمد هيكل، صفاء صلاح، أحمد عبد الحميد، أوضحوا خلالها مفهوم النص المسرحي بأنه نص قابل للعرض على خشبة المسرح بكل معطياته وإلقاء صفة أدبية عليه هي صفة أصيلة حتى لو تحدى كاتبها أنه غير قابل للعرض على المسرح مثل نص السد لمحمود المسعدي، بجانب ندوة حول "البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة" ألقتها سناء زكي مسؤولة الثقافة الصحية بإدارة الفشن الصحية، أحمد ماهر، صلاح الدين عتريس أكد أن البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان ويتأثر به ويؤثر فيه، بالإضافة إلى أمسية شعرية وتم إلقاء باقة قصائد متنوعة.

قدمت مكتبة طنسا بني مالو مسابقة في المعلومات العامة، كما ناقشت مكتبة ابوصير الملق كتاب "من اين تأتى الكهرباء" تأليف سوزان فايز، وعقدت مكتبة سمسطا أمسية شعرية عامية وفصحى مشاركة الشعراء، أحمد عبد العظيم، محمد الخزامي، محمود توفيق، احمد الشريف، محمود عيسوي، محروس لملوم، محمد احمد حسن، طارق إبراهيم، بينما نظم بيت ثقافة اهناسيا المدينة محاضرة عن" كيفية تأهيل الشباب لسوق العمل" ألقتها نادية أحمد التي أوضحت أن الشباب يمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وأن التأهيل هو أول مراحل بناء شخصية الشاب العاملة المنتجة بحيث يكون مؤهلا لشغل الوظائف التي تتطلب جهود ومهارات معينة.