محاضرة «المرأة الريفية معاناة وكفاح».. ورش فنية وعروض سينما بـ«ثقافة المنيا»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث قدم قصر ثقافة المنيا تدريب الأطفال على الرسم والتلوين مع الفنانات إيمان أبوستيت وشيماء على بمكتبة الطفل، بجانب عروض سينما الأطفال ورسوم متحركة.

عقد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "المرأة الريفية معاناه وكفاح"، وتحدث عبد القوي عن المرأة فهي نصف المجتمع وهي شريكة الرجل وحليفته في كل شيء ولكن ما نلاحظه في الواقع من قول المرأة شريكة الرجل يكون مقرونا بالعمل والوظيفة، وقلما نجد من يشير الى المرأة الريفية كشريك للرجل تقاسمه من اجل العيش في واقع كما انها تشارك بعض الأعمال الشاقة في مجال الزراعة أو حتى كان زوجها حرفيا فإنها تشاركه في ذلك، بجانب محاضرة بعنوان "دور المرأة في المحافظة على الأسرة" حاضرتها مها ميلاد، وقالت أن من ابرز الحلول لحل المشاكل الأسرية عدم الوصول الى الطلاق الحفاظ على الأسرة هو الحوار لترتيب الاولويات للتقارب والاتفاق على نقاط مشتركة مطلوبة من الطرفين والاتفاق على هدف واحد وهو استقرار الأسرة فالمرأة راعيه لبيت اسرتها وأولادها وزوجها .

ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "مشكلة الغذاء العالمي" ترجمة د. فتحي محمد، ناقشه حماده عبد الرحمن، والذي يتناول أهمية الغذاء وأسباب تزايد مشكلة نقص الغذاء وعلى رأسها النمو السكاني الكبير ونقص الموارد والسياسات والحلول التي يمكن من خلالها مواجهة هذه المشكلة وتداعياتها.