المشدد 10 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية بالمرج.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "ط .م " عامل بوفيه، و"ا.ج" عاطل، "ف.ص"، عاطل اتفقا في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية، وهي شهادات الميلاد وعقود مزورة في بيع السيارات، وكان التزوير عن طريق اصطناع الأختام وتقليد المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج ألقي القبض من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتزوير مُحررات رسمية وتزييف الأختام الحكومية وتقليدها.

وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهما على أختام مزيفة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية بالدولة عدد من المستندات والمحررات المزورة لشهادة ميلاد.

وبتفتيش مسكنهم ضبطت الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير 3 طابعة ألوان جهاز حاسب آلي، 13 حبارة ألوان مختلفة بكرة وجهاز كمية من الأوراق المختلفة ومبلغ مالي هاتف محمول.

وبمواجهتهم قرر الأول حيازته المضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف الأختام لاستخدامها في إعداد مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية.