الخميس 02 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

19 يوليو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عامل دليفرى بالمنيب

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة الجنح بالجيزة تحديد جلسة 19 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عامل دليفرى عن طريق الخطأ بمنطقة المنيب بالجيزة، وذلك بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية وإحالة المتهم للمحاكمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث تصادم بمنطقة المنيب.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالتحرى تبين ، أنه خلال قيادة شاب دراجة بخارية، أثناء عمله في توصيل الطلبات "دليفرى"، فوجئ بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

محكمة الجنح لجيزة 19 يوليو أولى جلسات محاكمة قتل عامل دليفري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

بعد ظهورها فى القاهرة.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى جميع المحافظات

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

فى بيتنا مريض نفسى

ماجد حبته

مصر تستطيع.. بالصناعة

د. محمد عفيفي

5 يونيو 67

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

ماجد حبته

مصرية فى حكومة أستراليا

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال