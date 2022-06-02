الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2022 وصيام يوم عرفة

وقفة عيد الأضحى المبارك
وقفة عيد الأضحى المبارك
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يبحث المسلمون من جميع أنحاء العالم عن موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2022 وصيام يوم عرفة لما له من ثواب وأجر عظيم طبقا للأحاديث والسنة النبوية.

يوم وقفة عيد الاضحى المبارك 2022

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

ومن جانبه، أوضح المركز الفلكي للبحوث موعد عيد الأضحى 2022، والذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، على أن يكون موعده فلكيا يوم السبت الموافق 9 يوليو من عام 2022، ليكون نهايته يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو المقبل. 

يوم عرفة.. فضل صيام وقفة عيد الاضحى المبارك 2022

وعن فضل صيام يوم عرفة، قال الرسول (ص): «صيام يوم عرفة احتسب علَى اللهِ أن يكفّر السنة الَّتي قبله، والسنة التي بعده»، رواه مسلم، وقوله (ص): «ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوا فيباهي بهم الملائكة سبحانه وتعالى» رواه مسلم، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما من السنة يوم أحب إليّ أن أصومه من يوم عرفة».

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حكم النية قبل صيام وقفة عيد الأضحى المبارك 2022 يوم عرفة

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم وقفة عيد الأضحى المبارك 2022  يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ.

لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.

وقفة عيد الاضحى المبارك 2022 يوم عرفة فضل صيام يوم عرفة موعد عيد الأضحى 2022 صيام التطوع

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