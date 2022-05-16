الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

هل يجوز الصيام بدون نية؟.. الإفتاء توضح الشروط والأحكام

الصيام
الصيام
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يحرص المسلمون خلال شهر شوال على صيام الأيام الست البيض الذين يتبعوا شهر رمضان، ويتساءل الكثير من المسلمين هل يجوز الصيام بدون نية، وذلك حتى يكمل صيام يومه ويحصل على الأجر والثواب.

هل يجوز الصيام بدون نية

وتجيب "الدستور" على التساؤل الذي يشغل أذهان الكثير من المسلمين، هل يجوز الصيام بدون نية.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال موقعها الإلكتروني، أن الصيام بدون تبييت النية ليلا غير صحيح، وذلك على سؤال هل يجوز الصيام بدون نية.

واستشهدت دار الإفتاء بالسنة النبوية في ذلك، لحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، «لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ».

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الصيام نوعان الأول هو صيام الفرض كصيام شهر رمضان والنذر وغيره، أما النوع الآخر هو صيام السنة كصيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويجب أن يبيت الصائم نية الصوم من الليل قبل صيام الفروض.

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شروط نية صيام السنة 

وذكرت دار الإفتاء المصرية شروط نية صيام السنة: "في حال صيام أيام ليست فرضا وإنما هي سنة، في هذه الحالة لا تكون نية الصيام واجبة على العبد ليلا وقبل بدء فترة الصيام، إنما يمكنه أن ينوي الصيام أثناء النهار ولكن بشرط ان ينوي الصيام قبل أن أذان الظهر، فإذا أذن الظهر ولم ينو العبد الصيام بعد، في هذه الحالة يكون صيامه غير صحيح".

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حكم الصيام بدون نية مبيتة

وذكر رأي آخر عن نية الصيام أنه يمكن الصيام بدون نية مسبقة شرط إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم في الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله ﷺ: أنه دخل على عائشة فسألها: هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: إني إذاً صائم، رواه مسلم في الصحيح.

واحتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام.

أما المفترض لا، لابد أن يصوم من أول النهار، فلابد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. نعم.

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