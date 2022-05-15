الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز أداء صلاة العشاء بعد الساعة 12 من منتصف الليل

الصلاة
الصلاة
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هل يجوز أداء صلاة العشاء بعد الساعة 12 منتصف الليل؟، سؤال يشغل أذهان الكثير من المسلمين حول العالم؛ وذلك لمعرفة حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية حكمها حول حكم تأخير صلاة العشاء لبعد منتصف الليل.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير هل يجوز صلاة العشاء بعد الساعة 12 منتصف الليل؟

 

هل يجوز صلاة العشاء بعد الساعة 12 منتصف الليل؟

فقهاء الدين الإسلامي قسموا وقت العشاء إلى عدة أوقات أولها من غروب الشفق الأحمر وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، وأخرى وقت الجواز ويبدأ من الأذان، وأيضًا وقت الوجوب، وهو عند منتصف الليل، وفيه يجب على الإنسان أن يُصلي العشاء ما لم يكن لديه عذر، ورابعًا يمتد وقت العشاء إلى قبل الفجر.

ويعرض المسلم نفسه للملامة الشرعية في حال تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل، وهو ما يبحث عنه الكثير هل يجوز صلاة العشاء بعد الساعة 12 منتصف الليل.

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حكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر

حكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر، ففيه ورد أنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة، منوها بأن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل.

حكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر، ففيه ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَ الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.

 

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وقت صلاة العشاء وآخر وقت لها

يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.

والدليل على ذلك ما روي عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه قال: «سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصلواتِ، فقال: «وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشمسِ الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ الظهر إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ».



 

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