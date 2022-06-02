مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بطريق أبو عش بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين إثر إنقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق أبو عش التابعة لمركز الفيوم بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة مما أدى إلى انقلابها في الأراضي الزراعية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف يفيد بحدوث انقلاب سيارة أجرة صندوق داخل الأراضي الزراعية عند قرية أبو عش وفاة شخص وإصابة آخرين بإصابات مختلفة وخطيرة.

وهرعت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي المصابين الإسعافات الأولية والفحوصات.

كما تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة،

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.