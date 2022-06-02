الخميس 02 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بطريق أبو عش بالفيوم

جثة
جثة
ads

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين إثر إنقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق أبو عش التابعة لمركز الفيوم بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة مما أدى إلى انقلابها في الأراضي الزراعية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف يفيد بحدوث انقلاب سيارة أجرة صندوق داخل الأراضي الزراعية عند قرية أبو عش وفاة شخص وإصابة آخرين بإصابات مختلفة وخطيرة.

وهرعت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي المصابين الإسعافات الأولية والفحوصات.

كما تم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة،
وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة اخرين بطريق أبو عش بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادى

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس

نتائج 3 إعدادى| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

ماجد حبته

مصرية فى حكومة أستراليا

الدكتور إبراهيم نجم

خطوة جادة للعمل والسعي لإنتاج خطاب ديني منضبط

مدحت بشاى

فهمى عمر .. وأن نتذكر ما روى فى يوم ميلاد إذاعتنا المصرية

عبد الرحيم طايع

الترحم على غير المسلمين!

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال