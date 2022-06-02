إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا (صور)

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا، اليوم الخميس.

وأضاف العوضي، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: قائلًا “رسميًا، الآن إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم: خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبدالرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيى الدين”.

وكان قد تقدم النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استجاب مباشرة للجنة العفو الرئاسي وأصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي.

وأضاف عبدالعزيز أنه لا تزال بشاير قرارات إفطار الأسرة المصرية مستمرة، ونطمئن الجميع بأن المزيد من الأخبار المفرحة قادم بإذن الله، فقد صدقت النوايا والبشاير مستمرة.