انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات في 3 شارع مفازة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات فى 3 شارع مفازة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.