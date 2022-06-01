مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث سير بطريق السويس الصحراوى

شهد طريق السويس الصحراوي اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة نصف نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق السويس الصحراوي، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نصف نقل ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المتوفي والمصابين لمستشفى السلام.

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما أدى لانقلاب السيارة، مما أدى إلى توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.