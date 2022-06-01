الأربعاء 01 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث سير بطريق السويس الصحراوى

حادث سير
حادث سير
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شهد طريق السويس الصحراوي اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة نصف نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق السويس الصحراوي، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نصف نقل ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المتوفي والمصابين لمستشفى السلام. 

وكشفت المعاينة للحادث، أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة مما أدى لانقلاب السيارة، مما أدى إلى توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.

طريق السويس الصحراوي القاهرة حادث انقلاب سيارة نصف نقل مصرع

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