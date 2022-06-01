الأربعاء 01 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق عامل أثناء الاستحمام بمياه النيل في منشأة القناطر بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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لقى عامل مصرعه غرقًا بنهر النيل في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الخفير خلال الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبيَّن أن عامل خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة. 

وتم انتشال جثة الضحية، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نهر النيل منشأة القناطر محافظة الجيزة

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