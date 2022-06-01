الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التقديم في المدارس التجريبية 2022-2023 وشروط القبول في جميع المحافظات

المدارس التجريبية
المدارس التجريبية
ads

رابط التقديم للمدارس التجريبية لعام 2022_2023 من أكثر العناوين بحثًا عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعدما  اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بدأ اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 التقديم للطلبة الجدد أي من بلغوا السن القانونية سواء للالتحاق برياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

التقديم للمدارس التجريبية 2022

وزادت معدلات البحث من قبل أولياء الأمور وخاصة في محافظة القاهرة لمعرفة الروابط التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للدخول وتقديم الأوراق الخاصة ومعرفة الشروط اللازمة .

وحرصًا  من الدستور على تقديم كافة التفاصيل التي يهتم بها القراء، فتقدم في السطور الآتية كل ما ترغبون  معرفته عن التقديم للمدارس التجريبية والرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

رابط التقديم في المدارس التجريبية 2022

في إطاره ما تخطوه الدولة حاليًا من طريق طويل نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخطوات والإجراءات الحكومية فقد خصصت كل مديرية للتعليم في كافة محافظات الجمهورية بتدشين بوابة إلكترونية  للتقديم من خلالها بدلًا من التزاحم في المدارس التجريبية.

واستعدادا للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 وحرصا على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات يمكن لأولياء الأمور من خلالها سيكون التقديم المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد بمحافظة القاهرة  من خلال هذا  الرابــــــــــــــط.

وفي السطور الآتية الخطوات اللازمة من أولياء الأمور للتقديم للمدارس التجريبية، وكذلك الشروط التي يجب توافرها لدى الطفل المتقدم.

رابط التقديم للمدارس التجريبية 2022.. الخطوات والموعد

موعد بدء تقديم المدارس التجريبية 2022 لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

«التعليم» تعلن عن تنبيهات جديدة بشأن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية

خطوات التقديم في المدارس التجريبية 2022

1- الدخول عبر موقع التقديم للمدارس التجريبية 2022 من هنا.

2- الضغط على أيقونة "التقديم في kg" أو "الابتدائية".

3- تحديد نوع التعليم (حكومي، التجريبي، قومي).

4- كتابة بيانات الطالب المتقدم وولي أمره من منها الرقم القومي للطفل المدون في شهادة الميلاد.

5- تحديد 3 مدارس في محيط المربع السكني على أن تكون الرغبة هي الاختيار الأول.

6- الضغط على كلمة حفظ الطلب.

شروط التقديم في المدارس التجريبية 2022

أولًا: سن التلميذ  لا يقل عن 4 سنوات ولا يُقبل إذا كان عمره يتجاوز  6 سنوات.

ثانيًا:  الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل.

ثالثًا:  توقيع إقرار من قبل ولي الأمر  بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات.

رابعًا: تعهد ولي أمر الطالب كتابيًا بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق.

خامسًا: اجتياز الطفل المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس التجريبية 2022

- 7 صور شخصية للطفل.

- إحضار شهادة ميلاد للطفل مميكنة وحديثة.

- ملف التقديم لرياض الأطفال.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمور.

- طابع تعليمى فئة واحد جنيه.

- طابع مهن تعليمية.

- تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني للمدرسة اما ايصال كهرباء أو عقد ايجار.

- إحضار الشهادة الصحية.

التجريبية مدارس التجريبية المدارس التجريبية التقديم للمدارس التجريبية 2022 التقديم في المدارس التجريبية شروط التقديم في المدارس التجريبية 2022 رابط التقديم في المدارس التجريبية 2022

مواد متعلقة

رابط التقديم للمدارس التجريبية 2022.. الخطوات والموعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحداث عادية ولجان إلكترونية!

الأكثر قراءة

محافظة الدقهلية تعلن ظهور «نتيجة الإعدادية» 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا اجتهاد مع النص فى قانون "هى".. واحدة شرعى و3 عرفى و5 مسيار و13 متعة

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس عباس.. الخطر قادم والحرية حق.. والوصاية حماية شرعية

كريم فرغلى

الفضائح على الطريقة الحديثة

إبراهيم داود

ما حدث فى السبت والإثنين

ماجد حبته

زيارة الرئيس البولندى

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

الاحتلال يعتقل 7 فسطينيين من رام الله بينهم 4 أطفال