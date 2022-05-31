الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مشاهير بطعم الأدب.. هؤلاء النجوم كتبوا الرواية والشعر

أعمال أدبية
أعمال أدبية
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كتب الكثير من العاملين بالحقل الفني أعمال أدبية شعرية او روائية أو حتى قصص قصيرة، وقد سبق الجميع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لكتابة مجموعات قصصية وروايات أيضًا، ولكن في الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من العاملين بالفن وأصبح لديهم منتج أدبي روائي أو قصصي أو شعري.

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ـ عبد الرحيم كمال

السيناريست عبد الرحيم كمال بدأ الكتابة قاصا للقصص القصيرة، وقد صدرت له قبل روايته أبناء حورة عن دار الكرمة العديد من الأعمال، فقد صدرت له المجنونة وبواب الحانة وغيرها.

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ـ محيي إسماعيل

صدرت رواية المخبول للفنان محيي إسماعيل عام 2002 في طبعتها الأولى عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما صدرت له عام 2017 رواية "جراح النفوس" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما صدرت له رواية "مسافر على باب الله" وهي بحسب الغلاف: رواية حقيقية غير مسبوقة حدثت في أمريكا" صدرت عن دار الحضارة للنشر 2006

ـ إنجي علاء

السيناريست إنجي علاء مؤلفة مسلسل "كوفيد 25"، صدر لها روايتين هما الأشقر مروان، وقانون الكارما، عن دار ليان للنشر والتوزيع.

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ـ الفنان صلاح عبدالله

كتب الفنان صلاح عبدالله الشعر، وصدر له ديوان تخاريف عن دار دون للنشر والتوزيع، يضم الديوان مجموعة من القصائد التي كتبها الممثل صلاح عبدالله، باللغة العامية، وجمعها في ديوان يضم أشعاراً وصفها الفنان محمد صبحي بأنها مبهجة ومؤلمة، والديوان قدم له كل من الفنان محمد صبحي والفنان الراحل لينين الرملي.

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ـ محمد سليمان عبد الملك

بدأ السيناريست محمد سليمان عبد الملك كاتبا في سن صغيرة وانضم لكتاب المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة بعد مسابقة تقم فيها برواية وتم قبوله مع مجموعة من الكتاب عام 1998، قام بتأليف عدد كبير من المسلسلات المهمة آخرها ممالك النار، وله روايات كثيرة منها حياة جديدة وإخوة الدم والكثير من الأعمال الشعرية أيضًا.

عبد الرحيم كمال محيي إسماعيل إنجي علاء الفنان صلاح عبدالله محمد سليمان عبد الملك أسامة أنور عكاشة

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