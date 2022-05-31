مدبولي يصدر قرارًا بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في صندوق دعم السياحة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1780 لسنة 2022، بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022.

وضمت قائمة الأعضاء المعينين كلا من الدكتورة عادلة رجب الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة ونائب وزير السياحة السابق، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يهدف إلى إنشاء صندوق للمساهمة في الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.