الثلاثاء 31 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولي يصدر قرارًا بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة في صندوق دعم السياحة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
ads

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1780 لسنة 2022، بتعيين عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022.

وضمت قائمة الأعضاء المعينين كلا من الدكتورة عادلة رجب الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة ونائب وزير السياحة السابق، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يهدف إلى إنشاء صندوق للمساهمة في الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحداث عادية ولجان إلكترونية!

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

البوابة الإلكترونية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

الفضائح على الطريقة الحديثة

إبراهيم داود

ما حدث فى السبت والإثنين

ماجد حبته

زيارة الرئيس البولندى

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

حسين دعسة

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. طموح الإمارات والأردن ومصر بلا حدود

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

لتحفيز التجارة البينية.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة

عام بعد "حارس الأسوار".. إلى أين وصلت حماس في ترميم قدراتها العسكرية؟