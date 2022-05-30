تشريح جثة مسن قتل على يد مجهول في العياط

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح جثة مسن قتل على يد مجهول بقطعة أرض زراعية ملكه، في إحدى قرى العياط.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة مُسن بقطعة أرض زراعية ملكه، في مدينة العياط، ورأسه مهشمة حيث تبين ضربه بـ«فأس».

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة في أرض زراعية بمدينة العياط، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة، وتبين أن الجثة لمسن مالك الأرض الزراعية، مُهشم الرأس نتيجة ضربة بـ«فأس».

وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.