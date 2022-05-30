ضبط عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل في بداية الأربعينات من العُمر، وبحوزته كمية من مُادة الشابو المُخدرة، بقصد الاتجار، متخذًا من دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من ضباط وحدة مكافحة المواد المُخدرة، مفاده ورود معلومات مفادها اتجار "ن. ا. م- 42 عامًا- عاطل"، في المواد المخدرة متخذًا من مسكنه بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد عمرو أبو بكر، مفتش وحدة المباحث، وقاده الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، معاون، وتم استهداف منزل المتهم.

وأمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية، و25 طلقة من ذات العيار، و40 كيس من مخدر الشابو، ومبلغ 2250 جنيهًا، وهاتفان محمولان.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والتربح، والمبالغ المالية حصيلة البيع، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.