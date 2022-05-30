الشاي الأخضر مقابل الأسود: أيهما الأفضل في الصيف؟

الشاي الأخضر والأسود هما أفضل نوعين من الشاي، يعملان أيضًا كوقود للجسم ما لا يعرفه معظم الناس هو أن كلا من الشاي الأخضر والأسود مصنوع من الأوراق العلوية لنبتة الشاي نفسها - كاميليا سينينسيس، على الرغم من أن كلاهما مشتق من نفس النبات، إلا أنهما يختلفان بشكل كبير، وفقًا للأبحاث ، فإن كل شاي تقريبًا له فوائد صحية مماثلة.

وفقًا لموقع timesofindia نظرًا لأن أوراق الشاي الأخضر لا تتخمر ولا تمر بعملية الأكسدة التي يقوم بها الشاي الأسود فهي غنية بشكل خاص بـ EGCG (epigallocatechin gallate) ، الكاتشين الأكثر وفرة ، مع خصائص مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وأمراض أخرى.

فوائد الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على ربع محتوى الكافيين الموجود في القهوة، مما يجعله أكثر صحة، نظرًا لعدم وجود أكسدة في تصنيع الشاي الأخضر ، لا يتم تحويل EGCG إلى أشكال أخرى ويتم الاحتفاظ بها، يشجع النظام الغذائي وكذلك برامج فقدان الوزن القائمة على التمرينات، كما أن الشاي الأخضر رائع لقضاء فترات الراحة في منتصف النهار والتأمل في المساء، إنه أقل حمضية ، وبالتالي يغسل النفايات الحمضية.

يمنحك إزالة السموم من الشاي الأخضر العضوي النقي بشرة مشرقة ، وأيض أسرع ، ومناعة أعلى، للشاي الأخضر مجموعة من المزايا الخاصة به.

الشاي الأخضر والأسود

أثناء عملية التخمير، يتم تحويل EGCGفي الشاي الأسود إلى Theaflavins و Thearubigens، نتيجة لذلك ، يتفوق الشاي الأخضر على الشاي الأسود من حيث الجودة والكمية، لكن الشاي الأسود صحي أيضًا لأنه غني بمضادات الأكسدة، كما يحتوي على ثلث الكافيين الموجود في القهوة ، بالإضافة إلى L-Theanine - يساعد مزيج الكافيين و L-Theanine على البقاء يقظًا.

كما أنه يرطب الجسم ويعزز تدفق الدم إلى المخ مع تقوية جهاز المناعة بمضادات الأكسدة المقاومة للبكتيريا، يعزز الشاي الأسود التركيز والتركيز وهو "فاتح للعين" في الصباح، الحموضة في الشاي الأسود أعلى ، وبالتالي ، فإن الليمون ضروري لتحييد الحموضة في الشاي الأسود المعتدل.

ومع ذلك ، فإن الكافيين الموجود في الشاي قد يجعلك تتساءل عما إذا كان شرب الشاي يمكن أن يحافظ على رطوبتك أثناء الصيف، من المحتمل أنك تدرك أن هناك عنصرًا واحدًا فقط مطلوبًا لصنع الشاي: الماء.

يصنع الشاي عادة عن طريق غلي أو تسخين الماء ثم سكبه فوق مجموعة من أوراق الشاي الأسود أو الأخضر ، مما يضفي نكهة ورائحة على المشروب، هذا يعني أنك تشرب الماء حتى أثناء احتساء كوب ساخن من الشاي؛ نتيجة لذلك ، يعتبر أي نوع من الشاي ممتازًا للترطيب وبالتالي فهو مشروب صيفي مثالي.

وفي حين أن كلا من الشاي الأسود والشاي الأخضر مصنوعان من أوراق كاميليا سينينسيس ، فإن الاختلاف الوحيد هو طرق معالجتهما، ومن ثم ، فإن كلا من الشاي الأسود والأخضر يعدان خيارات مشروبات ممتازة ، وكلاهما سيفيد صحتك العامة إذا تم تناوله باعتدال، لذا ، للاسترخاء هذا الصيف ، جرب أيًا من أنواع الشاي واعرف أيها يناسبك.