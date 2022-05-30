طلب التحريات عن إصابة شخصين فى حادث تصادم بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الاثنين، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث تصادم مينى باص وسيارة ملاكي، بشارع الحجاز، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى فى شارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام مينى باص بسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.