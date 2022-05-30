الإثنين 30 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لتوسعة الطريق الدائري في الاتجاه من المرج إلى السلام

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية، لتوسعة الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من منطقة المرج وصولا إلى السلام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ويجري تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى للقادم من المرج تجاه السلام، بالوصلة من منزل الطريق الدائرى تجاه شارع السادات، وحتى مطلع الطريق الدائرى من طريق جالكسو.

ويتم إجراء غلق جزئى لنهر الطريق بالتبادل فى الوصلة من منزل الطريق الدائرى حتى شارع السادات، وغلق كلي للوصلة من شارع السادات وحتى شارع مصنع الخميرة "نهاية سور موقف السلام"

وتنفيذ تحويلات مرورية لاستكمال حركة السير بشارع السادات فيساراً خلف موقف السلام فيساراً شارع مصنع الخميرة تجاه شارع جالسكو مرة أخرى.

غلق جزئى للوصلة من شارع مصنع الخميرة وحتى مطلع الطريق الدائرى من شارع جالسكو بالتبادل وذلك لمدة (شهر)

المرور يعين الخدمات المرورية اللازمة منعا للزحام

المرور ينسق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

مرور القاهرة الطريق الدائري منطقة المرج

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