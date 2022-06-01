الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تصبحين «فاشون بلوجر»؟.. إليكِ 5 نصائح

فاشون بلوجر
فاشون بلوجر
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تسعى العديد من الفتيات إلى حلم الشهرة وإظهار موهبتها خاصة فيما يتعلق بمجال الموضة وتنسيق ألوان وأزياء الملابس، "فاشون بلوجر".

وتقدم الفاشون بلوجر عائشة زهي في تلك السطور نصائح وأفكار تقدمها للعديد من الفتيات لتصبحن  فاشون بلوجر.

١- تعلمي ربطات الطرح
بالطبع الموهبة والحس الفني وحدة لا يكفي، عليكِ أن تتعلمي كيفية "لف الطرح" وطريقة اللفة التي تناسب تدويرة الوجه الخاصة بكِ، فاللفة التركية المعروفة لا تليق بصاحبة الوجه الرفيع، لكن الحجاب المنسدل من دون دبابيس يليق بوجهك مهما كان شكله، وهذا تبحث عنه الكثير من الفتيات المحجبات.

٢- تحكمي في الألوان
اعرفي جيدًا تنسيق الألوان مع بعضها وكيفية تحقيق ذلك؟، من خلال متابعة الموضة، وكيفية الظهور بطلّة مفضلة عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بكي من خلال اختيار الألوان التي تتناسب مع الضوء.

٣- نوّعي الإطلالة
قومي بالتنويع في إطلالاتك خاصة الطرحة الخاصة بكِ، فهي تعطيكي إطلالة متجددة في الفيديوهات التى تقومين بصناعتها.

٤- عدم الخوف من التجربة 
حاولي ألا يسيطر عليكِ الخوف من الفشل من التجربة، فلا تعد خسارة إذا جربتي ولم تفلحي، لذا خوضى التجربة فستنجحي في رسم أسلوب خاص بكِ عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المحتوى الهادف.

٥- عدم المبالغة 
الملابس والإطلالة البسيطة، هي التي تنجح مع رواد موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، لا تتبعي التكلف في اختياراتك للأزياء وكذلك الإكسسوارات كالحقائب والنظارات.

شكل فتيات تجربة تنسيق الألوان الفتيات الحجاب رسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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