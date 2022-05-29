الأحد 29 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«جلسات الدوار» تجوب قرى مركز أرمنت بالأقصر

جلسات الدوار تجوب
جلسات الدوار تجوب قرى مركز أرمنت بالأقصر
ads

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي فعاليات اليوم السابع بقرية السلام التابعة لمركز أرمنت محافظة الأقصر، بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر ولفيف من القيادات الشعبية لقرية السلام.

وبدأت الفعاليات بتلاوة قرآن كريم للشيخ أحمد فراج من الأوقاف بأرمنت، أعقبتها كلمة ترحيب من المهندسة أماني مدني المنسق العام للمجلس القومي للمرأة بالأقصر، وتحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي، وكلمة للشيخ إبراهيم العذب وتحدث عن دور المسلمة في تربية أولادها تربية إسلامية صحيحة، بجانب عرض مسرح الأراجوز للأطفال.

وفي الختام، قدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية عرضًا فنيًا من الأغاني الشعبية والمواويل بقيادة الريس قرشي، ونالت إعجاب الجمهور والحضور، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه، وورشة مسكات بالفوم للفنان بدوي خلف، والفنان مرسي محمد إخصائي الفنون التشكيلية بالفرع.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ة الفنان هشام عطوة تنمية الأسرة المصرية أمانى مدني المنسق العام للمجلس القومي للمرأة بالأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة مختلفة لـ«المستريحين»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 الجيزة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022 برقم الجلوس لاستخراج النتيجة

موقع وزارة التربية والتعليم.. البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب بالترم الثانى 2022

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2022 وباقي المحافظات بالاسم

رابعة ابتدائى.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية كيسنجر الروسية ضد الخيار السياسى الأوكرانى والدولى

عفاف السيد

«زوجيه بأخرى حتى لا يقع فى فاحشة».. آخر محطات «التحريض على حواء»

د.أحمد الخميسى

مظفر النواب.. الكلمة التى يبقى فيها

ماجد حبته

الملكة الحمراء ع الأسفلت!

محمد المعموري

ماذا قدم الرئيس السيسي لـ مصر

د. منى حلمى

«فاتن» لم تخرج من الفن لتدخل الجنة

علي سعدة

الحوار المجتمعى.. خطوة عظيمة نحو الديمقراطية

د.كريمة الحفناوى

مصروالصين.. وبناء الحزام والطريق

صور

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

محطة تل أبيب

المزيد

استنفار أمنى وفرص للتصعيد.. ماذا يحدث فى مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس؟

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد دوامة العنف فى القدس

«الخارجية الفلسطينية»: حكومة الاحتلال تصدّر أزماتها لنا من خلال تصعيد جرائمها