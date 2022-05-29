«جلسات الدوار» تجوب قرى مركز أرمنت بالأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي فعاليات اليوم السابع بقرية السلام التابعة لمركز أرمنت محافظة الأقصر، بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر ولفيف من القيادات الشعبية لقرية السلام.

وبدأت الفعاليات بتلاوة قرآن كريم للشيخ أحمد فراج من الأوقاف بأرمنت، أعقبتها كلمة ترحيب من المهندسة أماني مدني المنسق العام للمجلس القومي للمرأة بالأقصر، وتحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي، وكلمة للشيخ إبراهيم العذب وتحدث عن دور المسلمة في تربية أولادها تربية إسلامية صحيحة، بجانب عرض مسرح الأراجوز للأطفال.

وفي الختام، قدمت فرقة الأقصر للآلات الشعبية عرضًا فنيًا من الأغاني الشعبية والمواويل بقيادة الريس قرشي، ونالت إعجاب الجمهور والحضور، بالإضافة إلى ورشة رسم على الوجه، وورشة مسكات بالفوم للفنان بدوي خلف، والفنان مرسي محمد إخصائي الفنون التشكيلية بالفرع.