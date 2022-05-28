النيابة تحقق مع المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى بـ«انتحال الصفة»

بدأت النيابة العامة، مساء اليوم السبت، تحقيقاتها مع المتهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية.

وكشفت التحقيقات، عن قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، الخاصة بهم بطرق احتيالية، من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة، أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة، بفحصها تبين أنها تحتى على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام أحدهما بالاتصال بعدد من المواطنين مستخدمًا بعض التطبيقات على الهاتف المحمول وانتحال صفة موظف خدمة عملاء بإحدى شركات المحمول وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة مقدمة من الشركة، وتوجيه المجنى عليهم إلى ماكينات الصراف الآلى وإرشادهم تليفونيًا لإجراء عمليات تحويلات مالية على محافظ هواتف المحمول خاصة به اعتقادًا منهم أنها خطوات استقبال المبالغ المزعومة التي فازوا بها والتى تكون فى حقيقتها تحويل مبالغ مالية على حسابه مستغلًا عدم إلمامهم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، بينما يقوم المتهم الآخر بتوفير خطوط الهواتف المحمولة بدون بيانات لاستخدامها فى الاتصال بالمجني عليهم وإنشاء محافظ إلكترونية عليها لتلقى المبالغ المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزة أحدهما (عدد من خطوط هواتف المحمول- عدد 6 هواتف محمول- عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول - فاتورة شراء هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.