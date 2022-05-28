السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات والتكلفة... الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

السعودية
السعودية
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الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز من أبرز العناوين التي يهتم بها المصريون خاصة الفائزين بقرعة الحج في الأيام الأخيرة ويرغبوا في الاستفسار عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، ومؤخرًا أصبحت خدمة طلب تأشيرة القنصلية السعودية برقم جواز السفر من أهم  الخدمات التي تتيح للأفراد طلب تأشيرة إلكترونية.

وفي اطار حرص الدستور على تقديم الخدمات للقراء نقدم لكم في السطور الآتية كيفية التعرف على إصدار التأشيرة في القنصلية السعودية برقم جواز السفر.

الاستفسار عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

وقد خصصت الحكومة السعودية منصة "إنجاز" لتسهيل خدمات التأشيرات الإلكترونية من بين المنصات الرسمية المتعلقة بخدمات التأشيرات في المملكة العربية السعودية وتمكن أي متقدم للحصول على التأشيرة من الاستعلام عنها الكترونيًا بدلًا من التواجد داخل القنصليات، وهذه الخدمة متاحة لكلٍ من التأشيرات المتعلقة بالأفراد أو التأشيرات المتعلقة بالمنظمات والقطاعات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الإلكترونية كأفراد ومؤسسات.

 

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طلب تأشيرة القنصلية السعودية مع رقم جواز السفر 2022

ولا تقتصر تلك الخدمة على منصة "إنجاز" فتتيح السعودية عدة منصات للاستعلام عن طلب تأشيرة القنصلية السعودية ومنها منصة "خدمة التأشيرة"، ويمكن من خلالها العثور على تاريخ إصدار التأشيرة باتباع الخطوات التالية:

  1. انتقل إلى منصة خدمات التأشيرات من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط.
  2. انتقل إلى مربع الاستعلام في أسفل الصفحة.
  3. انقر فوق “طلب تأشيرة مع رقم الطلب”
  4. أدخل المعلومات المطلوبة، والتي تتضمن "رقم طلب التأشيرة، مع رقم جواز السفر"
  5. سيأتي للمستعلم كود التأكيد على رقم الهاتف
  6. .انقر على أيقونة الطلب.
  7. ستظهر جميع معلومات  الخاصة التأشيرة.

طلب تأشيرة القنصلية السعودية بالرقم القومي 2022

يمكنك الاستعلام عن التأشيرة في القنصلية السعودية برقم التعريف بالذهاب إلى منصة خدمات انجاز لخدمات التأشيرات ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

  1. الدخول إلى منصة التأشيرة.
  2. انتقل إلى علامة تبويب الاستعلام في الواجهة الرئيسية.
  3. اختيار  “البحث عن تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية”.

أدخل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك، رقم القومي المدون في الجواز، و رقم التأشيرة الخاص بك.
تكلفة الحصول على تأشيرة سعودية 2022

حدد مكتب الجوازات العام رسوم التأشيرة وهي كالتالي:                                                                                                     

أضف الطفل المولود في المملكة السعودية تصدر مجانا، وكذلك تأشيرة خروج نهائي، إصدار تمديد تصريح الإقامة للطلبة الحاصلين على تأشيرة دراسي فهم مجانًا أيضًا.

أما تأشيرة الزيارة فتقدر بـ 100 ريال، وإصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات تكلف نحو 300 ريال،  ويكلف إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة عشر سنوات 600 ريال. 

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بينما يكلف إصدار تأشيرة خروج وعودة واحدة 200 ريال، اما التأشيرة الخاصة بحلة واحدة بحد أقصى شهرين و 100 ريال لكل شهر إضافي ضمن صلاحية تصريح الإقامة، وتأتي تأشيرة عبور عبر أراضي المملكة العربية السعودية300 ريال، وتأشيرة دخول واحدة مقدرة بـ 2000 ريال بينما تأشيرة متعددة الدخول 3000 ريال تصلح لستة أشهر

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