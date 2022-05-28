ثاني أيام العرض المسرحي «قوافل من نار» بثقافة البحر الأحمر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة التي تهدف إلى ترسيخ التراث.

حيث أقام بيت ثقافة القصير عرض مسرحي بعنوان "قوافل من نار" الذي أقيم على شاطئ المارينا بالقصير، يأتي العرض ضمن المشاريع المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهو عرض غير تقليدي حيث يقام على مناطق طبيعية والمواقع المميزة لمدينة القصير، شمل العرض مزيج من التراث الشعبي والتراثي لمدينة القصير، فتخلل العرض عزف لإيقاعات السمسمية لفناني القصير المبدعين، وكذلك عرض للرقصات الفلكلورية الرائعة من التراث الفني لمدينة القصير، مع رقصات التربلة والتي تتميز بها مدن جنوب البحر الأحمر، وتناول أحداث المسرحية حقبة زمنية كانت فيها مدينة القصير هي ممر وطريق للقوافل من بلادالنيل إلى بلاد الحجاز واليمن، المسرحية تأليف أحمد حسن البنا، رقصات إستعراضية حسام الدين أنور، كلمات أغاني كمال حسن، ألحان علاء منصور، ديكور وملابس م إبراهيم عبدالله، إخراج شاذلي صالح.

أقام بيت ثقافة القصير ورشة فنية لعمل لوحة تحفيزية تعليمية للأطفال مع المدربة ولاء شكرى التي قامت برسم مجموعة من الفاكهة وقصها بإستخدام الفوم الملون وورق الكانسون الملون وقص الحروف وعمل لوحة تحفيزية تعليمية، كما أقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "التسامح وقيمته بين أفراد المجتمع" ألقاها عبيدالله محمد خليل، مبينًا أن التسامح من صفات الأقوياء فالتسامح من أسمى الصفات التى أمرنا بها الله عز وجل ورسولنا الكريم، ومن أسمي دراجات التسامح العفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين.

أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "أدي واجبك الوطني ثم بعدها أبحث عن حقوقك" وذلك ضمن سلسلة محاضرات تربوية لغرس روح المواطنة والانتماء في نفوس الأطفال مع الشيخ مزيد محمد، موضحا أنه من المهم جدا أن يعمل كل مواطن بالوطن على احترام القوانين والقواعد الموضوعة من قبل الدولة كي يتم تطبيق النظام في المجتمعوعدم انتشار الفوضى وكي يصبح الوطن مستقرا أمنا لا يوجد به مشكلات، كما يجب على المواطنين أن يقوموا بالبث والنشر والتوعية بضرورة تطبيق إحترام القوانين والقواعد وعدم مخالفتها حتى تنتشر القيم في المجتمع.

كما أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية لعمل أشكال كرتونية مع مدرب الورشة إبراهيم عبدالله، أما بيت ثقافة أم الحويطات فقد أقام ورشة فنية لعمل مناظر طبيعية بورق الفوم.