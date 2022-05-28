بدء التحقيق مع المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبى فى زايد

بدأت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد التحقيق مع المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثانٍ زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين أحد الأشخاص «المجنى عليه- مزارع» وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة «الجاني»، وذلك لارتباط الجاني عاطفياً بإحدى كريمتي المجني عليه، قام على إثرها بالتعدى على «المجنى عليه» وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة، ولخشية افتضاح أمره، قتل كريمتي المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.