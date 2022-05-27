الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى الطوباوية ماريا أنطونيا سما

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكرى الطوباوية ماريا أنطونيا سما إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولدت ماريا أنطونيا سما في 2 مارس 1875م سانت أندريا جونيو (كاتانزارو) والديها هم برونو وماريانا فيفينو . مات والدها وهى مازالت جنين في أحشاء أمها.

وتابع: عاشت في ظروف اقتصادية سيئة ، في منزل صغير مكون من غرفة واحدة ، خالي من الخدمات وأشعة الشمس. كانت تساعد أمها في أعمال الحقل، كانت تقود حمار محمل بالقمح وتذهب به إلى المطحنة، ثم تعود بالدقيق المطحون إلى منازل القرية، فكان يعطوها رغيف خبز واحد كمكافأة.

مضيفا: وعندما كانت تبلغ من العمر أحد عشر عامًا، شربت بعض الماء في مستنقع غير نظيف فأصيبت بمرض حاد لم يعرف أحد من الأطباء تشخيص المرض .فاعتقد أهلها بأنها مصابة بأحد الأرواح الشريرة، بدأ كاهن رعية أماروني في بعض الصلوات لطرد الأرواح الشريرة منها لكن دون أي تأثير. فقط بعد خمس ساعات من الصلاة ، بقيادة الآباء الكارثوسيين أمام تمثال نصفي للقديس برونو ، شعرت ماريا أنطونيا بالشفاء واحتضنت التمثال النصفي للقديس كما لو كانت تراه شخصيًا.

مستكملا: في القرية كانت تسمى مريضة القديس برونو.وبعد ذلك بعامين بدأت تعاني من التهاب المفاصل جعلها بلا أي حركة إلى الأبد ، وظلت ركبتيها مرفوعتين هكذا بدأت محنتها بمساعدة والدتها ، اعتنى كاهن الرعية ، وآباء الفاديين ، وراهبات القلب الأقدس التعويضي بإعدادها الروحي. حوالي عام 1915 أخذ نذورها الرهبانية.

وتابع: غطت رأسها بحجاب أسود وأصبحت راهبة سان برونون ،كان بيتها مرجعيًا روحيًا لسكان البلاد، وكانت تصلي للجميع وضعها ثقتها في الله ، متقبلة إرادته دائما بكل فرح.

مستكملا: بعد وفاة والدتها في 24 فبراير 1920م ، بدا جميع نساء وفتيات القرية يأتون ليقدموا الطعام لها ويلبوا احتياجاتها، وخاصة من قبل الراهبات الترميميين وكاهن الرعية ، فجعلها إمراة تقيم معها لتخدمها. وهكذا حملت صليبها بإيمان.

وواصل: اعتنت أخوات القلب المقدس بها في مواعيد محددة ، كل أسبوع ، بحس رائع من الأعمال الخيرية ، النظافة الشخصية ماريا أنطونيا وتمشيط شعرها. كانت مصدر أمل للأرواح المتألمة. توفيت عن عمر يناهز 78 عامًا ، في 27 مايو 1953 ، بعد أكثر من 60 عامًا قضتاها تم تطويبها في 3 أكتوبر 2021 في بازيليك الحبل بلا دنس في كاتانزارو ، تحت حبرية البابا فرانسيس.