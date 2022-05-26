الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع داخل شقة فى المقطم

حريق شقة
حريق شقة
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انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من أعمال التبريد لحريق اندلع داخل شقة فى مساكن رولان بمنطقة المقطم، لمنع تجدده مرة أخرى.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى مساكن رولان بمنطقة المقطم دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مساكن رولان بمنطقة المقطم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمُحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية القاهرة أعمال التبريد حريق شقة المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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