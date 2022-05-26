انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع داخل شقة فى المقطم

انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من أعمال التبريد لحريق اندلع داخل شقة فى مساكن رولان بمنطقة المقطم، لمنع تجدده مرة أخرى.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى مساكن رولان بمنطقة المقطم دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مساكن رولان بمنطقة المقطم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمُحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.