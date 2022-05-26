الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«خيال الظل من أيام جعفر الراقص».. جديد نبيل بهجت

مسرح خيال الظل
مسرح خيال الظل
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أصدرت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب «مسرح خيال الظل  المصرى من جعفر الراقص، حتى الآن»، للدكتور نبيل بهجت.

«بهجت» هو أحد المتخصصين فى هذا الفن، إذ قدم لمسرح الظل ما يزيد على ٣٠ عملًا قُدمت فى عدد كبير من الدول، وأقام عددًا من معارض دمى خيال الظل فى باريس ونيويورك وإسطنبول والكويت، ويسعى منذ وقت لإعادة إحياء هذا الفن ضمن مبادرته فى إحياء فن الأراجوز وخيال الظل. وينقسم الكتاب لثلاثة فصول وعدد من الملاحق، جاء الفصل الأول بعنوان «المصطلح والمكونات والفلسفة»، والفصل الثانى «المؤثرات وبنية النص»، والفصل الثالث «تطور تقنيات مسرح خيال الظل»، وتضمنت الملاحق بابات حسن خنوفة، وتحاول الدراسة الوقوف على مسرح خيال الظل منذ بدايته الأولى.

ويتناول الكتاب عددًا من القضايا التى ترسم خطًا بيانيًا لهذا الفن منذ المصادر الأولى التى أشارت إليه حتى الآن، بتتبع فنانيه ومواد تصنيعه وأشكاله وأماكن عرضه وشكل مسرحه ونصوصه والمقارنة بين آخر نصوص وصلت إلينا، وأقدم ما عرفنا من نصوص وإشكاليات المصطلح ومن أين جاء وفلسفته وإشكالياته مع السلطة وتطور تقنياته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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