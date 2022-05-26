إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بقتل موظف في الزقازيق

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حكما بإحالة أوراق عاطلين لمفتى الديار لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل موظف بجامعة الزقازيق بالمعاش وسرقة دراجته البخارية بطريق بحر أبو الأخضر وحددت جلسة 20 يونيو للنطق بالحكم.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "محمد إ"، 65 سنة، موظف بالمعاش بجامعة الزقازيق مُقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق، جثةً هامدةً إثر إصابته بطعنة نافذة، وذلك بجوار ترعة بحر أبو الأخضر أمام عزبة بيرلي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه بجوار ترعة المياه لاصطياد سمك كهواية مفضلة لديه فوجئ بمجهولين يحاولون سرقة دراجته البخارية التي كانت بحوزته، ولما قاومهم قتلوه بطعنة نافذة أودت بحياته وسرقوا دراجته ولاذوا بالفرار.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمود.س"، عاطل وله معلومات جنائية، و"محمد ا"، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وجرى ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات وأرشدا عن مكان المسروقات والسلاح المُستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.