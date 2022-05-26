الخميس 26 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة يتابع اللمسات النهائية لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ads

تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الاستعدادات النهائية لافتتاح مسار العائلة المقدسة السبت المقبل، خلال جولة تفقدية أجراها بوادي النطرون، رافقه خلالها المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والمهندس السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة التفقدية للمحافظ متابعة نهو أعمال رصف وتوسعة الطريق الدائري وطريق المسار ويتضمن طريق الأنبا بيشوي، وطريق بيت الوادي، طريق دير البراموس وكذا الانتهاء من رصف باقي الطريق الدائري، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الإنارة الخاصة بالطريق الدائري، وفى محيط المسار، وكذا أعمال زراعة النخيل والتشجير بالمسار بطول ٢٦ كم وبتكلفة ٣.٦ مليون جنيه، وتنفيذ اللوحات الإرشادية والتى تشمل تركيب ٣١ لوحة إرشادية وبنر على الطريق، بالإضافة لدهان الأعمدة والأسوار فى محيط المسار وكذا رفع كفاءة تقاطع طريق الأديرة، وحملات نظافة الشوارع وتجميلها ورفع الأتربة والإشغالات ما يعكس الطابع الأثري والجمالي لمسار العائلة المقدسة. 

كما تفقد محافظ البحيرة قصر ثقافة وادي النطرون، الذى سيضم معرض للفنون التراثية القبطية، كما سيتم به عقد عرض تقديمي عن مسار العائلة المقدسة وجهود المحافظة لإحياء هذا المسار التاريخي. 

الجدير بالذكر أن إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعاً قومياً باعتباره محوراً عمرانياً تنموياً يقوده قطاع السياحة؛ ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

مصر الطريق الدائري مشروعات محافظ الدولة محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزيد من الإصلاح والشفافية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة بالرقم القومي فقط

3 إعدادى| نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو بين عبدالناصر والسادات

ماجد حبته

كيسنجر.. والأزمة الأوكرانية

د.محمد المهدى

قانون الأحوال الشخصية.. بعيدًا عن التحيزات الذكورية والمظلوميات النسوية

حسين دعسة

بايدن يقرر : الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

مؤمن المحمدي

محاولة فهم ما جرى

د.محمد المهدى

نصب متكرر للمستريح 2 لماذا يسقط المصريون فى «فخ النصابين» دائمًا؟

خالد عكاشة

لماذا ذهب بايدن للشرق الأقصى الآن؟

محمد العسيري

كَنْز بليغ حمدى.. ما خفى كان أعظم

صور

مهرجان الطبول.. كرنفال فى فنون البهجة والسلام

مصر تحتفل بيوم إفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

نجوم الفن فى عزاء سمير صبرى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

محطة تل أبيب

المزيد

قوات إسرائيل قتلتها عمدًا.. نتائج التحقيقات فى اغتيال شيرين أبوعاقلة

الرجل السري.. كيف ستؤثر استقالة مدير مكتب "بينيت" على أداءه؟

حدث استفزازي.. مسيرة الأعلام الإسرائيلية.. من يقف وراءها وما تداعياتها ؟