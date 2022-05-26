محافظ البحيرة يتابع اللمسات النهائية لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

تابع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الاستعدادات النهائية لافتتاح مسار العائلة المقدسة السبت المقبل، خلال جولة تفقدية أجراها بوادي النطرون، رافقه خلالها المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والمهندس السيد حمزة رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة التفقدية للمحافظ متابعة نهو أعمال رصف وتوسعة الطريق الدائري وطريق المسار ويتضمن طريق الأنبا بيشوي، وطريق بيت الوادي، طريق دير البراموس وكذا الانتهاء من رصف باقي الطريق الدائري، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الإنارة الخاصة بالطريق الدائري، وفى محيط المسار، وكذا أعمال زراعة النخيل والتشجير بالمسار بطول ٢٦ كم وبتكلفة ٣.٦ مليون جنيه، وتنفيذ اللوحات الإرشادية والتى تشمل تركيب ٣١ لوحة إرشادية وبنر على الطريق، بالإضافة لدهان الأعمدة والأسوار فى محيط المسار وكذا رفع كفاءة تقاطع طريق الأديرة، وحملات نظافة الشوارع وتجميلها ورفع الأتربة والإشغالات ما يعكس الطابع الأثري والجمالي لمسار العائلة المقدسة.

كما تفقد محافظ البحيرة قصر ثقافة وادي النطرون، الذى سيضم معرض للفنون التراثية القبطية، كما سيتم به عقد عرض تقديمي عن مسار العائلة المقدسة وجهود المحافظة لإحياء هذا المسار التاريخي.

الجدير بالذكر أن إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعاً قومياً باعتباره محوراً عمرانياً تنموياً يقوده قطاع السياحة؛ ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.