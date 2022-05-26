الخميس 26 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لشاب بتهمة قتل ابن عمه بآلة حادة فى قنا

أرشيفية
أرشيفية
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عاقبت محكمة جنايات قنا شابا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بتهمة قتل ابن عمه بآلة حادة بسبب خلاف على حد فاصل بمركز نقادة جنوب قنا.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمركز نقادة جنوب قنا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين قيام شاب في العقد الثانى من عمره بقتل نجل عمه بآلة حادة بسبب خلاف علي حد فاصل بأرض زراعية.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

محكمة جنايات قنا شاب المشدد لمدة 7 سنوات قتل ابن عمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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