«خبطته وجريت».. التحقيق مع سيدة صدمت شخصًا بسيارتها فى مصر الجديدة

فتحت نيابة مصر الجديدة تحقيقًا مع سيدة صدمت مواطنًا في منطقة مصر الجديدة بسيارتها وفرت هاربة، بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبة الواقعة والسيارة المستخدمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وعللت فرارها بالسيارة خوفًا من اعتداء الأهالي عليها فتم حبسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح تعرض شخص لحادث سير بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، إثر اصطدام إحدى السيارات المجهولة لاذت بالفرار تسببت فى إصابته وتم نقله للمستشفى.

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اصطدام سيارة مجهولة بشخص بمنطقة مصر الجديدة وفرار قائدتها، وضبط مرتكبة الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه (صاحب شركة استيراد وتصدير – مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر بأنه حال عبوره الشارع بدائرة القسم اصطدمت به سيارة تقودها إحدى السيدات ولاذت بالفرار ونتجت عن ذلك إصابته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل).

وبدأت النيابة في التحقيقات مع السيدة بعد القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.