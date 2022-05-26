الخميس 26 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالألوان.. نتيجة الصف الرابع الابتدائى محافظة الجيزة 2022

الصف الرابع الابتدائى
الصف الرابع الابتدائى
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اختلفت الدراسة هذا العام في الصف الرابع الإبتدائى 2022 حيث اعتمدت على نظام جديد في المناهج وطريقة التقييم بعيد عن الحفظ والتلقين، ويحرص على الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب.

رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022

ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 محافظة الجيزة.


نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان الترم الثاني 2022


يمكن لأولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الإبتدائي معرفة النتيجة من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي، التي توفر نتائج جميع مراحل التعليم الأساسي بداية من الصف الرابع الابتدائي  وحتى الثاني الثانوي .

ويعد الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي ثم باختيار المرحلة الدراسية، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، وأدخل البيانات اللازمة من بيانات  المدرسة والمنطقة التعليمية، ثم اضغط على عرض النتيجة.

واختلفت نتيجة تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي عن السنوات الماضية، حيث وضعت بديلًا عن الدرجات  باستخدام الألوان  التي تعبر عن مستوى الطالب في الامتحانات وهي كالتالي :

* اللون الأزرق عن  أن الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة

* اللون الأخضر فيشير إلى أن الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة

*واللون الأصفر يشير إلى  أن الطالب حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة

• اللون الأحمر يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ودرجته (من 1 لأقل من 50).


مواد الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني


واعتمد المنهج الجديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي على الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب، وشمل مجموعة من المواد الجديدة منها مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تساعد الطلاب، ومادة تنمية المهارات.
واهتم المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي بتحسين قدرات الطلاب التكنولوجية لمسايرة التطورات التكنولوجية المستمرة التي تحدث حول العالم فأتاحت الكثير من المنصات الرقمية من أجل العمل
على تدريب الطلاب والطالبات على فهم مخرجات التعلم المختلفة.

وضمت مواد الصف الرابع الابتدائي 2022 ، مواد الدراسات الاجتماعية، مادة الرياضيات، مادة اللغة العربية، مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، والتربية الموسيقية، ومادة التربية الدينية.

كما ضم المنهج أنشطة التوكاتسو اليابانية ، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومادة التربية البدنية والصحية، ومادة القيم واحترام الآخر.

الصف الرابع الابتدائي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الصف الرابع الابتدائي 2022 نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان مواد الصف الرابع الابتدائي 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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