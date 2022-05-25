الأربعاء 25 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النائب العام يهنئ الشعوب الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا: «ذكرى عظيمة»

المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى
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ألقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، كلمة خلال الاحتفال بيوم إفريقيا.

وجاءت كلمة المستشار حمادة الصاوي: «أصحاب السعادة النواب العموم ومديري هيئات الادعاء ورؤساء النيابات العامة أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بأطيب تحياتي وأعبر لأصحاب السعادة عن خالص تقديري».

وقال: «إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بتحياتي وتهنئتي إلى جميع شعوب الدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا في الخامس والعشرين من شهر مايو، وبهذه المناسبة أتشرف بأن أبعث برسائل التهنئة إلى كافة رؤساء النيابات العامة الإفريقية وأعضائها، إذ تعتبر ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول قارتنا».

وتابع: «كما أتمنى أن يتم تطوير آليات التعاون القضائي البناء تحت مظلة جمعية النواب العموم الأفارقة؛ إذ تعتبر إجراءات التعاون القضائي بين دولنا الإفريقية دليلًا على تعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها».

النائب العام الاحتفال يوم إفريقيا المستشار حمادة الصاوي النواب العموم

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