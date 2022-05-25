الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أشخاص يديرون شبكة لـ«البث اللاسلكى» فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت مباحث المصنفات، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص لإدارتهم شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بالشرقية مقابل اشتراكات شهرية. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام “ثلاثة أشخاص” بإنشاء شبكة للبث اللاسلكي على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية، يقومون ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وشبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.   

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية تم استهداف مقر الشبكة وتم التقابل مع (اثنين من المسئولين عن إدارة الشبكة) وبالتفتيش في حضورهم تم العثور على “112 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية”.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات بقصد التربح المادي، وتبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث المصنفات ثلاثة أشخاص شبكة للبث اللاسلكي الشرقية القنوات الفضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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