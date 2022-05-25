الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مزارع داخل بئر بأرض زراعية فى الغربية

مصرع مزارع داخل بئر
مصرع مزارع داخل بئر بأرض زراعية
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لقي مزارع مصرعه إثر انهيار نواتج أعمال حفر بأرضه الزراعية، أثناء قيامه بأعمال توصيل وتدبيش الترعة المارة من أمام أرضه وإنشاء بئر لري الأرض، لتوصيل المياه لها بقرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنطة العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء هاني عويس  مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بوفاة مزارع أثناء قيامه بأعمال الحفر لإنشاء بئر لري أرضه الزراعية بقرية الأنبوطين التابعة بدائرة مركز شرطة السنطة، عقب سقوط وانهيار نواتج أعمال الحفر عليه  أثناء العمل.

وانتقلت على الفور شرطة النجدة وقوة من مباحث مركز شرطة السنطة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام «علاء إبراهيم» 45 عامًا مزارع، ويقيم بقرية الأنبوطين بحفر بئر بأرضه الزراعية انهارت عليه أعمال ونواتج  الحفر، ما نتج عنه وفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة "نزيف داخلي واختناق أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق التى قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرتها.

عرفه هاني صرف تسليم النجدة الغربية تلقى لتر مياه إنشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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