الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

233 مخالفة في حملات مرورية بشوارع الغربية خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 233 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات "توك توك" بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 34 ألفًا و100 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شؤونها.

مرور الغربية الغربية مخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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