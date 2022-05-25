الأربعاء 25 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن منحة التربية والتعليم «أشبال مصر الرقمية»

أشبال مصر الرقمية
أشبال مصر الرقمية
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اهتم المصريين خلال الأسبوع الجاري بالبحث عن منحة أشبال مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادي إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن منحة أشبال "مصر الرقمية"، وكيفية التقديم لها والرابط المخصص لها.

 

منحة أشبال مصر الرقمية 

تنفذ  وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة أشبال مصر الرقمية لتنمية المهارات التكنولوجية ل 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات.

وتشمل منحة أشبال مصر الرقمية عدة مراحل تبدأ  بتعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وتليها مرحلة اختيار الملتحقين بالمنحة  تخصص محدد بين الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل: فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل فى فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة .

وتتيح مبادرة أشبال مصر الرقمية 75% من التدريب أونلاين،  وال 25%  المتبقية منه فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات.

 

التقديم لمبادرة أشبال مصر الرقمية

خصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقع رسمي يخص مبادرة أشبال مصر الرقمية ويمكن لراغبي معرفة كافة تفاصيل المبادرة وكيفية التقديم ومعايير القبول.

وتقدم المنحة جوائز للمتفوقين فى نهاية كل عام دراسي، بالإضافة إلى منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتمنح أشبال مصر الرقمية  للطلاب الملتحقين بها دراسة علمية  وعملية، والتي تمنح للطلاب المتميزين  من طلبة المدارس المصرية بالسنوات الدراسية للطلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية.

 

رابط التسجيل فى منحة أشبال مصر الرقمية


ويمكن للراغبين الالتحاق بالمبادرة من خلال زيارة الموقع المخصص للمبادرة على الموقع التالي: (من هنا)

وتتعاون وزارة الاتصالات من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية  مع الجهات المتخصصة، محليًاً ودوليًاً، في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية، حتى تساهم في خروج أجيال جديدة من طلاب مصر لديهم وعي وتعليم كاف للتعامل مع أحدث التكنولوجيات، لتتواكب مصر مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم.  

منحة اشبال مصر الرقمية التقديم لمبادرة اشبال مصر الرقمية وزارة التربية والتعليم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة اشبال مصر الرقمية للطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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