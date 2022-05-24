الثلاثاء 24 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 الإعدام لمتهم و براءة 6 في «أحداث شغب مطاي»

إعدام
إعدام
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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ اليوم الثلاثاء  بإعدام المتهم  "م. ا" وبراءة 6 آخرين بينهم طبيب في قضية إعادة اجراءات المحاكمة بأحداث اقتحام مركز شرطة مطاى شمال  المنيا عقب فض اعتصام رابعة أغسطس 2013 ومقتل العقيد مصطفى العطار نائب مامور المركز عام 2013.

 كانت هيئة المحكمة قد استمعت  إلى أقوال الشهود، وتحريات الأجهزة الأمنية، والاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث.

كانت محكمة جنايات بالمنيا في 2017 قد قضت باعدام 12 متهما والسجن المؤبد لاكثر من 213 متهما وبراءة اكثر من 241 آخرين فى أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي شمال المحافظة و قضت محكمة النقض بإعادة اجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة والتى اصدرت حكمها باعدام متهم واحد وبراءة 6 آخرين.

محكمة جنايات المنيا المستشار وائل شعبان حافظ المتهم إعدم المحاكمة

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