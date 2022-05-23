الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب في سيارة بمدينة شربين

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق نشب بسيارة بمدينة شربين في محافظة الدقهلية.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالدقهلية، بنشوب حريق هائل فى سيارة ملاكي بمدينة شربين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق بنهاية شارع السلم بمنطقة ترعة شارع الساخنة بشربين.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق سيارة الدقهلية الأجهزة الأمنية

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