الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق شاب خلال السباحة بنهر النيل فى العياط

غرق شاب
غرق شاب
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تعرض شاب للغرق بنهر النيل في العياط بمحافظة الجيزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث وأقوال شهود عيان إلى أن الشاب خلال السباحة تعرض للغرق، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط.  

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الشاب خلال الاستحمام بنهر النيل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نهر النيل العياط محافظة الجيزة

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