الإثنين 23 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 5 قيادات بـ«تعليم الجيزة» للمحاكمة التأديبية

ارشيفية
ارشيفية
ads

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 49 لسنة 64 قضائية عليا، اليوم الإثنين، إحالة مدير عام الشئون المالية و4 مسؤلين من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام.

وأشار تقرير الاتهام، إلى أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وخالفوا مدونات وأخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة. 

وكشفت التحقيقات، أن مدير إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة قدم العرض المقدم من شركة حلوان للصناعات المتطورة على لجنة البت رغم تضمينه شروط التسليم بمخازن المصنع بالمخالفة لشروط التعليم الفني بشأن التسليم بمدارس مشروع رأس المال. 

ولفتت إلى وجود تراخي في إصدار أمر توريد الأخشاب لصالح مصنع حلوان للصناعات المتطورة منذ تاريخ الترسية على الشركة بشأن توريد أخشاب مشروع رأس المال لتصنيع التخوت بالمدارس الصناعية بالجيزة، ما ترتب عليه إنتهاء صلاحية العقد وإعادة التعاقد مع شركة أبيكو بأسعار أزيد من العرض المتقدم بفارق 834 ألف جنيه. 

ونوهت بأنه تبين أن المحال بوصفه أحد أعضاء لجنة البت بشأن توريد بعض الأصناف لمشروع رأس المال بالخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة أهمل في دراسة العروض المقدمة للجنة، ما ترتب عليه ترسية العملية على شركة حلوان للصناعات المتطورة رغم مخالفة العرض المقدم لشروط التعليم الفني، ما تعذر معه تنفيذ العملية وإعادة طرحها مرة وترسيتها على شركة اخرى وتكبيد المديرية جهة عمله مبلغ 837 ألف جنيه، وتجاوز الحد المسموح به في زيادة الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون. 

وذكرت أنه قبل العروض المقدمة من الشركات بشأن توريد بعض الأصناف بمديرية التربية والتعليم لمشروع رأس المال بالخطة الاستثمارية بمدارس التعليم الصناعي دون تقديمهم خطابات ضمان رفق العروض المقدمة منهم بالمخالفة لأحكام القانون. 

وجاء بأوراق القضية أن مدير التعليم الفني بتعليم الجيزة مدير التخطيط بالمديرية باحث قانوني وعمر ربيع السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، أهملوا في أداء عملهم كأعضاء لجنة البت المشكلة لتوريد بعض الأصناف لمشروع رأس المال بالخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشأن دراسة العروض المقدمة للجنة.

النيابة الإدارية مخالفات مالية المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 23-5-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

حكاية الفساد.. والبواب

محمد رفعت

مرشدون وقتلة

تورال رضاييف

أذربيجان وعيدها بيوم الاستقلال.. ثلاثون عامًا من التعاون مع مصر

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام إسرائيلى: القوات الأمنية ترفع جهزيتها خلال مسيرة الأعلام تجنبا لـ«حارس الأسوار 2»

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟