إحالة 5 قيادات بـ«تعليم الجيزة» للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 49 لسنة 64 قضائية عليا، اليوم الإثنين، إحالة مدير عام الشئون المالية و4 مسؤلين من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام.

وأشار تقرير الاتهام، إلى أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وخالفوا مدونات وأخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة.

وكشفت التحقيقات، أن مدير إدارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة قدم العرض المقدم من شركة حلوان للصناعات المتطورة على لجنة البت رغم تضمينه شروط التسليم بمخازن المصنع بالمخالفة لشروط التعليم الفني بشأن التسليم بمدارس مشروع رأس المال.

ولفتت إلى وجود تراخي في إصدار أمر توريد الأخشاب لصالح مصنع حلوان للصناعات المتطورة منذ تاريخ الترسية على الشركة بشأن توريد أخشاب مشروع رأس المال لتصنيع التخوت بالمدارس الصناعية بالجيزة، ما ترتب عليه إنتهاء صلاحية العقد وإعادة التعاقد مع شركة أبيكو بأسعار أزيد من العرض المتقدم بفارق 834 ألف جنيه.

ونوهت بأنه تبين أن المحال بوصفه أحد أعضاء لجنة البت بشأن توريد بعض الأصناف لمشروع رأس المال بالخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة أهمل في دراسة العروض المقدمة للجنة، ما ترتب عليه ترسية العملية على شركة حلوان للصناعات المتطورة رغم مخالفة العرض المقدم لشروط التعليم الفني، ما تعذر معه تنفيذ العملية وإعادة طرحها مرة وترسيتها على شركة اخرى وتكبيد المديرية جهة عمله مبلغ 837 ألف جنيه، وتجاوز الحد المسموح به في زيادة الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت أنه قبل العروض المقدمة من الشركات بشأن توريد بعض الأصناف بمديرية التربية والتعليم لمشروع رأس المال بالخطة الاستثمارية بمدارس التعليم الصناعي دون تقديمهم خطابات ضمان رفق العروض المقدمة منهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وجاء بأوراق القضية أن مدير التعليم الفني بتعليم الجيزة مدير التخطيط بالمديرية باحث قانوني وعمر ربيع السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، أهملوا في أداء عملهم كأعضاء لجنة البت المشكلة لتوريد بعض الأصناف لمشروع رأس المال بالخطة الاستثمارية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشأن دراسة العروض المقدمة للجنة.