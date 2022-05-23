ضبط 17 تاجر مخدرات وتنفيذ 3642 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفي، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة؛ لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة (17) متهمًا، لعدد 6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (3642) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.