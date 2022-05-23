الإثنين 23 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 تاجر مخدرات وتنفيذ 3642 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفي، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة؛ لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة (17) متهمًا، لعدد 6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (3642) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

الأجهزة الأمنية امن القليوبية المواد المخدرة

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