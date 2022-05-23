الإثنين 23 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى غرق عامل فى النيل بالوراق

غرق عامل
غرق عامل
ads

تباشر النيابة المختصة بالجيزة التحقيق في تعرض عامل للغرق بنهر النيل في الوراق، وتم انتشال جثته، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق شخص بنهر النيل في منطقة الوراق، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، وتم تحديد هويته.

بعد عمليات بحث، تم انتشال جثة الضحية ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة غرق نهر النيل الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 23-5-2022

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تورال رضاييف

أذربيجان وعيدها بيوم الاستقلال.. ثلاثون عامًا من التعاون مع مصر

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام إسرائيلى: القوات الأمنية ترفع جهزيتها خلال مسيرة الأعلام تجنبا لـ«حارس الأسوار 2»

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟