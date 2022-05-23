التحقيق فى غرق عامل فى النيل بالوراق

تباشر النيابة المختصة بالجيزة التحقيق في تعرض عامل للغرق بنهر النيل في الوراق، وتم انتشال جثته، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بغرق شخص بنهر النيل في منطقة الوراق، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، وتم تحديد هويته.

بعد عمليات بحث، تم انتشال جثة الضحية ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.