الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شيرين تحرر محضرًا ضد حسام حبيب.. وهكذا رد الأخير

ارشيفية
ارشيفية
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حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب، محضرًا ضد زوجها السابق حسام حبيب، بعدم التعرض لها وابنتيها؛ بعد توجهه إليهن في فيلتها بمنطقة الشيخ زايد، وأبلغت الشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من شيرين عبدالوهاب بتواجد زوجها السابق حسام حبيب في الفيلا محل سكنها بالشيخ زايد.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وطلبت المطربة أخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها.

وبسؤال الفنان حسام حبيب عن أقوال طليقته، برر تواجده بالفيلا بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، وأنه لم يكن يعتزم التعرض لهن بأي أذى.

تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب الشيخ زايد

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